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45 минут назад

Овечкин лидирует в снайперской и бомбардирской гонках НХЛ

После гола в ворота команды «Виннипег Джетс» российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонке с 27 заброшенными шайбами и 55 очками. Всего за всю карьеру он забросил 757 шайб.

Овечкин лидирует в снайперской и бомбардирской гонках НХЛ
Фото:  Danny Murphy, Icon Sportswire, Globallookpress Danny Murphy, Icon Sportswire, Globallookpress

«Виннипег Джетс» стал первым клубом в истории, которому Овечкин забросил 50 шайб. Российский нападающий успешно показал себя в первом периоде, а его точный бросок помог команде победить «Виннипег» со счетом 4:3.

Помимо этого, Овечкин является лучшим игроком своей команды по системе гол + пас. Российский хоккеист продолжает погоню за Уэйном Гретцки, который занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 894 шайбы в карьере.

Напомним, летом 2021 года Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз» сроком на пять лет. Годовой гонорар российского хоккеиста составляет 9,5 миллионов долларов.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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