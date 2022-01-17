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24 минуты назад

В ФХР объявили состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022

Федерация хоккея России опубликовала расширенный состав сборной страны для подготовки к XXIV Зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. В список вошли 37 спортсменов, из которых в окончательную заявку попадут 25.

В ФХР объявили состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022
Фото: EPAEPA

«Изучаем и готовимся болеть за наших!» — написала пресс-служба сборной России в Twitter-аккаунте.

Итоговый состав объявят 23 января. К тренировочному процессу в УТЦ «Новогорск» команда приступит после прохождения карантинных мероприятий.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России является действующим чемпионом турнира. Первая игра группового этапа пройдет 9 февраля — российские хоккеисты встретятся со Швейцарией. Затем 11 февраля сборная России сыграет с Данией, 12 февраля — с Чехией.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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