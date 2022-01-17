В ФХР объявили состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022

Федерация хоккея России опубликовала расширенный состав сборной страны для подготовки к XXIV Зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. В список вошли 37 спортсменов, из которых в окончательную заявку попадут 25.

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«Изучаем и готовимся болеть за наших!» — написала пресс-служба сборной России в Twitter-аккаунте.

Итоговый состав объявят 23 января. К тренировочному процессу в УТЦ «Новогорск» команда приступит после прохождения карантинных мероприятий.