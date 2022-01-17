Наставник сборной России по хоккею заразился COVID накануне ОИ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус, сообщает РБК.

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Команда Жамнова 17 января начала подготовку к Олимпийским играм в Пекине, которые стартуют 4 февраля.

В пресс-службе российской хоккейной сборной рассказали, что главный тренер с небольшой разницей во времени сделал два теста на коронавирус. Один оказался положительным, а второй – отрицательным. При этом никаких симптомов заболевания у Алексея Жамнова нет, тренер чувствует себя хорошо.

«Медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведет дома. Врачи команды будут наблюдать за клинической картиной», - сообщили в сборной.

Главный тренер сможет присоединиться к команде, когда вероятность любого заболевания, в том числе гриппа и ОРВИ, будет исключена. До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи, добавили в пресс-службе.