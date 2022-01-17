Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
1 час назад

Наставник сборной России по хоккею заразился COVID накануне Олимпиады

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус, сообщает РБК.

Наставник сборной России по хоккею заразился COVID накануне ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команда Жамнова 17 января начала подготовку к Олимпийским играм в Пекине, которые стартуют 4 февраля.

В пресс-службе российской хоккейной сборной рассказали, что главный тренер с небольшой разницей во времени сделал два теста на коронавирус. Один оказался положительным, а второй – отрицательным. При этом никаких симптомов заболевания у Алексея Жамнова нет, тренер чувствует себя хорошо.

«Медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведет дома. Врачи команды будут наблюдать за клинической картиной», - сообщили в сборной.

В ФХР объявили состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022

Главный тренер сможет присоединиться к команде, когда вероятность любого заболевания, в том числе гриппа и ОРВИ, будет исключена. До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи, добавили в пресс-службе.

Ранее в понедельник, 17 января, Федерация хоккея России (ФХР) объявила расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. В список вошли 37 хоккеистов, в окончательную заявку попадут 25 игроков. Итоговый состав будет объявлен 23 января.

Хоккей,Алексей Жамнов,СБОРНАЯ РОССИИ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители