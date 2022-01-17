Наставник сборной России по хоккею заразился COVID накануне ОИ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус, сообщает РБК.
Команда Жамнова 17 января начала подготовку к Олимпийским играм в Пекине, которые стартуют 4 февраля.
В пресс-службе российской хоккейной сборной рассказали, что главный тренер с небольшой разницей во времени сделал два теста на коронавирус. Один оказался положительным, а второй – отрицательным. При этом никаких симптомов заболевания у Алексея Жамнова нет, тренер чувствует себя хорошо.
«Медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведет дома. Врачи команды будут наблюдать за клинической картиной», - сообщили в сборной.
Главный тренер сможет присоединиться к команде, когда вероятность любого заболевания, в том числе гриппа и ОРВИ, будет исключена. До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи, добавили в пресс-службе.
Ранее в понедельник, 17 января, Федерация хоккея России (ФХР) объявила расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. В список вошли 37 хоккеистов, в окончательную заявку попадут 25 игроков. Итоговый состав будет объявлен 23 января.