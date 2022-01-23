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2 часа назад

"Бостон" победил "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ

"Бостон" со счетом 3:2 победил "Виннипег" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Бостоне.

"Бостон" победил "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ
Фото: © AP Photo/Michael Dwyer© AP Photo/Michael Dwyer

Заброшенными шайбами в составе "Виннипега" отметились Дженсен Харкинс (3-я минута) и Эндрю Копп (20). У "Бостона" отличились Оскар Стин (12), Чарли Койл (23) и Давид Пастрняк (44).

"Бостон" одержал пятую победу за последние шесть матчей и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 50 очков в 38 играх. "Виннипег" проигрывает третью встречу кряду и занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона с 40 очками, набранными в 37 играх.

В следующем матче "Бостон" примет "Анахайм" 25 января, "Виннипег" днем ранее в гостях встретится с "Питтсбургом".

Хоккей,Чарли Койл,Эндрю Копп,Давид Пастрняк,
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