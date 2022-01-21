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23 минуты назад

Бобровского признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Бобровского признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Бобровский отразил все 40 бросков в матче с "Эдмонтоном" (6:0). Российский вратарь сыграл "на ноль" в матче регулярного чемпионата НХЛ впервые с 3 ноября 2019 года. Тогда россиянин сделал шатаут в игре против "Детройта" (4:0).

33-летний голкипер в 35-й раз сыграл "на ноль" в матчах регулярных чемпионатов НХЛ и обогнал по этому показателю Илью Брызгалова, выйдя на третье место среди россиян. Второе место по числу "сухих" матчей в НХЛ среди россиян занимает Николай Хабибулин (46), на первом месте располагается Евгений Набоков (59).

Второй звездой дня признан американский нападающий "Далласа" Джейсон Робертсон. В матче против "Баффало" (5:4) он забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

Третьей звездой стал чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк, отметившийся двумя голами в победном матче с "Вашингтоном" (4:3).

Хоккей,Евгений Набоков,Давид Пастрняк,Илья Брызгалов,Николай Хабибулин,Сергей Бобровский,
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