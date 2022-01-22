СМИ: Обвиненный в растлении хоккеист «Локомотива» снова оскандалился

Издание The Athletic сообщило, что обвинявшийся в совращении 12-летней девочки нападающий клуба КХЛ «Локомотив» Рид Буше замешан еще в одном скандале.

Фото: Официальный сайт ХК "Локомотив" (Ярославль) Официальный сайт ХК "Локомотив" (Ярославль)

По данным газеты, Буше несколько лет назад в социальных сетях переписывался с несовершеннолетними девушками и выпрашивал у них эротические фотографии. Автор статьи отметил, что спортсмен знал о возрасте своих жертв.

Напомним, что Рид Буше признался в совершении насильственных действий сексуального характера 13 декабря 2021 года. Преступление произошло 11 лет назад. Молодому спортсмену было 17 лет, девочке - 12. На начальном этапе ему грозило пожизненное заключение. Позднее судья пошел ему навстречу и разрешил написать прошение о сокращение срока.