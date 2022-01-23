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36 минут назад

Дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Оттаву" в матче НХЛ

"Вашингтон" в овертайме обыграл "Оттаву" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Оттаву" в матче НХЛ
Фото: © AP Photo/Nick Wass© AP Photo/Nick Wass

Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Александр Овечкин (42-я и 50-я минуты). Также у "Вашингтона" отличился Никлас Бэкстрём (62). В составе "Оттавы" шайбы забросили Томас Шабо (2) и Зак Сэнфорд (27).

Овечкин забросил 29 шайб в текущем сезоне, он лидирует в списке лучших бомбардиров и снайперов нынешнего регулярного чемпионата (58 очков; 29 голов + 29 передач). На счету Овечкина 759 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Защитник "Оттавы" Артем Зуб результативными действиями не отличился.

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 55 очков в 42 играх. "Оттава" идет седьмой в Атлантическом дивизионе с 25 очками после 34 встреч.

В следующем матче "Вашингтон" примет "Вегас" 25 января, "Оттава" днем ранее в гостях сыграет с "Коламбусом".

Хоккей,Томас Шабо,Артем Зуб,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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