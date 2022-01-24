Фетисов оценил шансы Овечкина сыграть на Олимпиаде-2026

«Ему будет всего 40 лет. Тут много примеров. Тот же финн Теему Селянне на Олимпиаде в Сочи-2014 шикарно выглядел, когда ему было 43 года», — заявил Фетисов. Он добавил, что многое будет зависеть от здоровья и физического состояния форварда. По мнению хоккеиста, россиянин с каждым годом играет все лучше.