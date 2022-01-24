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31 минуту назад

Фетисов оценил шансы Овечкина сыграть на Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов порассуждал о перспективах Александра Овечкина сыграть на Олимпиаде-2026. Шансы россиянина на выступить на Играх он оценил в интервью «Комсомольсrjq правде».

Фетисов оценил шансы Овечкина сыграть на Олимпиаде-2026
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ему будет всего 40 лет. Тут много примеров. Тот же финн Теему Селянне на Олимпиаде в Сочи-2014 шикарно выглядел, когда ему было 43 года», — заявил Фетисов. Он добавил, что многое будет зависеть от здоровья и физического состояния форварда. По мнению хоккеиста, россиянин с каждым годом играет все лучше.

Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», не сможет принять участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Лига отказалась отпускать на турнир своих игроков из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

В нынешнем сезоне 36-летний россиянин провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 29 шайб и сделал 29 результативных передач.

Хоккей,Александр Овечкин,Вячеслав Фетисов,
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