Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Об этом сообщается на сайте НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Оттавой» Овечкин оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 3:2 (ОТ).
Главной звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, а тройку лучших замкнул нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по шайбам в ворота «Оттавы».