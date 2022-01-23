Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги.

Фото: ©Scott Taetsch/Getty Images ©Scott Taetsch/Getty Images

Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Оттавой» Овечкин оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 3:2 (ОТ).

Главной звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, а тройку лучших замкнул нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.