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1 час назад

Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги.

Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
Фото: ©Scott Taetsch/Getty Images©Scott Taetsch/Getty Images

Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Оттавой» Овечкин оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 3:2 (ОТ).

Главной звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, а тройку лучших замкнул нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по шайбам в ворота «Оттавы».

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