Стал известен состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

Федерация хоккея России объявила состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года. В окончательный состав команды Алексея Жамнова вошли трое вратарей, восемь защитников и 14 форвардов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.