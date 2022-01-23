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1 час назад

Буре сменит Третьяка на посту главы ФХР

Павел Буре сменит Владислава Третьяка на посту главы Федерации хоккея России (ФХР), передает Metaratings.ru..

Буре сменит Третьяка на посту главы ФХР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года. 25 апреля 2022 года ему исполнится 70 лет, тогда он передает полномочия Буре.

Павел Буре трижды становился лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал первым в истории российским хоккеистом, чей номер увековечен клубом НХЛ. Также Павел является членом трех залов хоккейной славы.

В феврале 2022 года сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде. На групповом этапе россияне встретятся со Швейцарией, Данией и Чехией.

Ранее бывший хоккеист сборной России Павел Буре был назначен специальным представителем ФХР по международным делам. В его задачи входят курирование международных отношений, представление интересов ФХР за рубежом, а также в Свете ИИХФ (Международной федерации хоккея).

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