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14 минут назад

Великолепная семёрка: кто из россиян может второй раз подряд выиграть ОИ

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на Олимпиаду в Пекине, в который вошли 25 человек. Из них всего семеро побеждали на Играх-2018 в Пхенчхане. Список хоккеистов вызвал кучу споров, но за результат будет отвечать тренер. Рассказываем подробнее о тех игроках, кто имеет шанс стать двукратным олимпийским чемпионом.

Великолепная семерка: кто из россиян может второй раз подряд выиграть ОИ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сергей Андронов

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Как и четыре года назад, Андронов продолжает выступать за одну из лучших команд КХЛ — ЦСКА. Он является капитаном армейцев, а в ноябре прошлого года установил рекорд по количеству матчей, проведённых в составе красно-синих. Форвард побил достижение Алексея Касатонова, составляющее 535 встреч. В 2019-м Андронов вместе с армейцами завоевал Кубок Гагарина, в том же году игрок в составе сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира.

Хоккеист является форвардом оборонительного плана, он незаменим на вбрасываниях и при игре в меньшинстве. Бомбардирские же подвиги Андронова не впечатляют: в нынешнем сезоне у него всего лишь «6+2» в 48 матчах. Четыре голевых передачи без заброшенных шайб было у форварда в Пхенчхане.

Вячеслав Войнов

На прошлой Олимпиаде в составе сборной России были Павел Дацюк и Илья Ковальчук, теперь же самым статусным хоккеистом команды сто процентов является двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов. В Пхенчхан защитник приезжал в качестве хоккеиста СКА, после этого он отыграл сезон за «Авангард», а с весны 2021-го выступает за московское «Динамо». Войнов — топовый защитник в КХЛ, который проводит на площадке огромное количество времени и набирает много очков за результативность. В нынешнем сезоне на его счету пять шайб и 26 передач.

На предыдущей Олимпиаде Войнов был ключевым хоккеистом для сборной России. Он в среднем проводил на площадке больше 20 минут, набрал «2+4» за результативность и заработал внушительный показатель полезности «+9».

Михаил Григоренко

В Пхенчхане форвард представлял ЦСКА, но в 2020 году решил на сезон съездить в НХЛ. Там Григоренко выступал за «Коламбус Блю Джекетс», но не смог закрепиться в команде. В 32 встречах россиянин забросил четыре шайбы и сделал восемь передач, однако выходил на лёд он крайне мало: в среднем всего лишь чуть больше 13 минут за игру.

После путешествия за океан Григоренко вернулся в ЦСКА, где в нынешнем сезоне играет не то что бы блестяще, но на своем уровне. 18 шайб и 15 передач это подтверждают. В Пхенчхане Григоренко не был главной звездой сборной России, но одним голом и тремя передачами внёс свой вклад в итоговый успех.

Никита Гусев

Один из главных творцов успеха сборной России на Играх в Пхенчхане Никита Гусев по всем законам должен был сделать успешную карьеру в НХЛ. За океан нападающий отправился в 2019 году из СКА и успел поиграть там за два клуба — «Нью-Джерси Дэвилс» и «Флорида Пантерс». Ни там, ни там хоккеисту не удалось полностью реализовать свой потенциал, хотя дебютный сезон в составе «дьяволов» у Гусева получился достаточно сносным: 13 шайб и 31 передача в 66 встречах «регулярки».

Гусев всячески старался найти варианты продолжения карьеры в НХЛ, но перед стартом сезона в сильнейшей лиге мира был вынужден вернуться в СКА. В КХЛ форвард быстро занял привычное для себя место одной из главных звёзд. Таковой он являлся и в составе сборной России на Играх в Пхенчхане: на счету форварда «4+8» в шести встречах. Он также поучаствовал во всех четырёх голах россиян в финальной игре с Германией.

Никита Нестеров

Защитник ЦСКА Никита Нестеров после триумфа в Пхенчхане тоже пытался сделать карьеру в НХЛ. Хоккеист в 2020 году отправился в «Калгари Флеймс», где за сезон провёл всего 38 матчей в регулярке. Закрепиться в лучшей лиге мира россиянину не удалось, после чего он вернулся в родной ЦСКА. В нынешнем сезоне Нестеров — один из лидеров команды с гигантским количеством игрового времени (больше 25 минут) и внушительными «5+28» по системе «гол плюс пас».

В 2019 году Нестеров в составе сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира. В Пхенчхане Нестеров получал приличное количество игрового времени, отметился одним голом и не сделал результативных передач в шести встречах.

Вадим Шипачёв

Центральный нападающий «Динамо» Вадим Шипачев с большой долей вероятности оказался бы в составе сборной России даже в том случае, если бы к Играм допустили представителей НХЛ. Форвард является топовым плеймейкером — в российском хоккее сейчас этот товар в дефиците. Незадолго до старта Игр в Пхенчхане россиянин со скандалом покинул клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс», после чего успешно выступает в КХЛ. В нынешнем сезоне форвард «Динамо» с большим отрывом возглавляет ассистентскую и бомбардирскую гонку в лиге.

В победу сборной России в Пхенчхане Шипачев внёс наименьший вклад из всех присутствовавших там игроков. После первого матча со Словакией, который россияне проиграли со счётом 2:3, форвард угодил в запас и больше не появлялся на льду. В Пекине форвард, наверняка, станет ключевой фигурой российской команды.

Егор Яковлев

В Пхенчхане защитник Егор Яковлев представлял СКА, спустя несколько месяцев после триумфа он заключил контракт с «Нью-Джерси Дэвилс». В НХЛ у россиянина мало что получилось: ему удалось провести лишь 25 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал лишь «2+5» по системе «гол плюс пас». В 2019-м Яковлев вернулся в Россию, где выступает за магнитогорский «Металлург» и является одним из ведущих защитников в КХЛ.

В Пхенчхане Яковлев заменил как раз Шипачёва и принял участие во всех матчах кроме первого. На Олимпийском турнире защитник отметился лишь одной голевой передачей и был эпизодической фигурой на площадке, получая в среднем за матч лишь чуть больше 12 минут игрового времени. На нынешних Играх Яковлев точно будет более весомой фигурой.

Хоккей,Вадим Шипачев,Михаил Григоренко,Егор Яковлев,Сергей Андронов,Алексей Касатонов,Вячеслав Войнов,Илья Ковальчук,Никита Нестеров,Павел Дацюк,Никита Гусев,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,Металлург,ЦСКА,Динамо,ХК Авангард,
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