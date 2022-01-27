Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин столкнулся с вратарем своей команды Ильей Самсоновым в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс». Видео эпизода опубликовал «Яндекс.Эфир» .

В одной из атак на ворота столичной команды нападающий, пытаясь прервать передачу соперника, на полном ходу врезался в голкипера, отправив того в нокдаун. Врачи оказали помощь Самсонову, после чего тот смог продолжить встречу.