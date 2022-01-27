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9 минут назад

Овечкин отправил в нокдаун российского вратаря своей команды в матче НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин столкнулся с вратарем своей команды Ильей Самсоновым в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс». Видео эпизода опубликовал «Яндекс.Эфир».

В одной из атак на ворота столичной команды нападающий, пытаясь прервать передачу соперника, на полном ходу врезался в голкипера, отправив того в нокдаун. Врачи оказали помощь Самсонову, после чего тот смог продолжить встречу.

Игра прошла в ночь на четверг, 27 января, и завершилась победой Сан-Хосе со счетом 4:1. Овечкин не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-2».

Самсонов провел на площадке всю игру. Россиянин отразил 26 из 29 бросков. Четвертую шайбу «акулы» забросили в пустые ворота.
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