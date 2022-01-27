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1 час назад

TSN: форварда ХК «Спартак» Виртанена обвинили в сексуальном насилии

Департамент полиции Ванкувера предъявил обвинение в сексуальном насилии нападающему московского «Спартака» Джейку Виртанену.

Хоккеиста «Спартака» обвинили в изнасиловании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Тогда Виртанен играл за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс», сообщает TSN.

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Вместе с тем 25-летний канадский хоккеист признался, что у него действительно был половой контакт с девушкой, но по обоюдному согласию.

«Ванкувер» выбрал Виртанена в первом раунде драфта НХЛ-2014.

Он перешёл в «Спартак» перед стартом сезона-2021/22. В 36 матчах в составе красно-белых он набрал 16 (9 шайб + 7 передач) очков.

Ранее сообщалось, что американский нападающий «Локомотива» Рид Буше выпрашивал интимные фото у двух несовершеннолетних девушек в 2014 году.

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