Хоккеиста «Спартака» обвинили в изнасиловании

Департамент полиции Ванкувера предъявил обвинение в сексуальном насилии нападающему московского «Спартака» Джейку Виртанену.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Тогда Виртанен играл за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс», сообщает TSN.

Вместе с тем 25-летний канадский хоккеист признался, что у него действительно был половой контакт с девушкой, но по обоюдному согласию.

«Ванкувер» выбрал Виртанена в первом раунде драфта НХЛ-2014.

Он перешёл в «Спартак» перед стартом сезона-2021/22. В 36 матчах в составе красно-белых он набрал 16 (9 шайб + 7 передач) очков.