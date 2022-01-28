Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Сиэтлом"

В овертайме сильнее оказался "Сиэтл". Ранее сообщалось, что Малкин сумел отличиться в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Сиэтл Кракен". Форвард открыл счет в поединке. Это произошло в третьем периоде на 49-й минуте. Ассистентами российского хоккеиста выступили канадский защитник Крис Летанг и американский нападающий Брайан Раст . Большую часть нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги Малкин пропустил из-за восстановления после травмы.

После своего возвращения на лед российский игрок провел в рамках регулярного чемпионата девять матчей, в которых набрал десять очков — четыре раза (включая матч с "Сиэтлом") он поражал ворота соперников сам, а шесть раз выступил в роли ассистента для своих одноклубников. В составе победителей отличились Джаред Макканн и Адам Ларссон. НХЛ. Регулярный чемпионат