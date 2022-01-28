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1 час назад

Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Сиэтлом"

"Питтсбург Пингвинз" проиграл "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Выявить победителя в основное время команды не смогли, три периода завершились со счетом 1:1.

Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Сиэтлом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В овертайме сильнее оказался "Сиэтл". Ранее сообщалось, что Малкин сумел отличиться в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Сиэтл Кракен". Форвард открыл счет в поединке. Это произошло в третьем периоде на 49-й минуте. Ассистентами российского хоккеиста выступили канадский защитник Крис Летанг и американский нападающий Брайан Раст. Большую часть нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги Малкин пропустил из-за восстановления после травмы.

После своего возвращения на лед российский игрок провел в рамках регулярного чемпионата девять матчей, в которых набрал десять очков — четыре раза (включая матч с "Сиэтлом") он поражал ворота соперников сам, а шесть раз выступил в роли ассистента для своих одноклубников. В составе победителей отличились Джаред Макканн и Адам Ларссон. НХЛ. Регулярный чемпионат

"Питтсбург Пингвинз" - "Сиэтл Кракен" - 1:2 (ОТ)1:0 - Малкин, (Летанг, Раст), 48:41;1:1 - Макканн (Данн, Юханссон), 56:04; 1:2 - Ларссон, 61:17.

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