Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
36 минут назад

Хоккеиста «Спартака» обвинили в сексуальном насилии

Нападающего клуба КХЛ «Спартак» Джейка Виртанена обвинили в сексуальном насилии. Как сообщает канадская телесеть TSN, инцидент произошел в сентябре 2017 года, однако жертва заявила в полицию лишь в мае 2021-го года.

Хоккеиста «Спартака» обвинили в изнасиловании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, сейчас девушке 23 года. После ее обращения к правоохранителям было проведено расследования, по итогам которого в адрес хоккеиста выдвинули обвинения.

Виртанен перешел в «Спартак» в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл за московский клуб 36 матчей, в которых забросил девять шайб и семь результативных передач.

Напомним, что ранее нападающий «Локомотива» Рид Буше признался в изнасиловании. Преступление было совершено в 2011 году, когда ему было 17 лет, а его жертве — 12. Изначально спортсмену грозило от 25 лет пожизненного заключения. Но в итоге американцу было разрешено подать заявление о меньшем заключении.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители