Хоккеиста «Спартака» обвинили в изнасиловании

Нападающего клуба КХЛ «Спартак» Джейка Виртанена обвинили в сексуальном насилии. Как сообщает канадская телесеть TSN, инцидент произошел в сентябре 2017 года, однако жертва заявила в полицию лишь в мае 2021-го года.

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По данным телеканала, сейчас девушке 23 года. После ее обращения к правоохранителям было проведено расследования, по итогам которого в адрес хоккеиста выдвинули обвинения.

Виртанен перешел в «Спартак» в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл за московский клуб 36 матчей, в которых забросил девять шайб и семь результативных передач.