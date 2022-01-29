"Вашингтон" Овечкина разгромил "Даллас"

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Столичный клуб разгромил соперника со счетом 5:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Джон Карлсон, Тревор ван Римсдайк, Коннор Макмайкл и Никлас Бэкстрем. Вратарь Витек Ванечек отразил все 29 бросков, оформив "сухарь", Илья Самсонов провел матч в запасе. Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи, на счету Дмитрия Орлова один ассист. Александр Овечкин отыграл 16:20 и нанес три броска. НХЛ. Регулярный чемпионат.