Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-6° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
51 минуту назад

Женская сборная России может завоевать золото, не проведя на Олимпиаде ни одного матча. Как это возможно?!

Кажется, наши хоккеистки придумали очень хитрый план, который вполне может воплотиться в жизнь.

Женская сборная России придумала хитрый план на ОИ
Фото: ФХРФХР

Сборная России отменяет тренировки

Видео дня

Да, я понимаю, что вы не следите за женским хоккеем, а о сборной России вспоминаете раз в четыре года во время Олимпиад. Тогда слушайте последние новости.

Российская команда улетела 26 января из России в Пекин. Правда, оставила в Новогорске пятерых игроков, которые продолжали тренироваться и сдавать тесты.

Бригада «Матч ТВ» летела в Пекин вместе с женской сборной России. Прилет получился хаотичным. Мы два часа сидели в терминале, ждали багаж, свои шаттлы. Первые тесты наших хоккеисток оказались отрицательными, и девчонки вышли на тренировку в пятницу.

Но уже в субботу стало известно, что защитник Ангелина Гончаренко и вратарь Диана Фархутдинова получили «микротравмы». Тренировались без них, только с одним голкипером.

В понедельник должна была состояться двусторонняя игра со сборной Китая, но ее отменили. Китаянки вышли на ледовое занятие, а вот наша команда отменила и тренировку.

Во вторник тоже не будет тренировки, если судить по расписанию. На среду и четверг стоят предыгровые тренировки перед матчем со Швейцарией. В пятницу в 12:10 по местному времени — сам матч. Но не факт, что он состоится…

Все равно в четвертьфинале мы сыграем со Швейцарией

Мы не знаем, что там происходит у женской сборной России в изоляции. И не будем лезть туда с инсайдерской информацией, чтобы не навредить команде. Поэтому оперируем только фактами.

По правилам на каждый матч сборная должна собрать минимум 15 полевых игроков и двух вратарей, чтобы заполнить заявку. Если этого не произошло и эпидемия «микротравм» расползлась по коллективу, то такая сборная получает техническое поражение.

Но есть очень важный нюанс. Сборная России выступает в группе А, из которой в плей-офф выходят все пять команд! То есть играй ты все матчи — против Швейцарии, Канады, США, Финляндии — или не играй, все равно попадешь в плей-офф.

Судя по раскладу сил в женском хоккее, сборная России рассчитывала бы на победу только против швейцарок, да и то не факт. Во время августовского ЧМ-2021 мы победили Швейцарию в группе (3:1), но уступили ей в четвертьфинале (2:3 ОТ). Канадки же, американки и теперь финки ушли так далеко в развитии женского хоккея, что это были бы поражения с крупным счетом.

Поэтому зачем играть в Пекине, когда можно не играть и результат будет тем же самым? И даже лучше. Ведь техническое поражение — это 0:1, а от Канады можно получить и 0:7.

А в плей-офф ты попадаешь в четвертьфинал, где однозначно снова сыграешь со Швейцарией. Потому что первые три места в группе займут Канада, США и Финляндия.

Блестящий план, как взять золото

Поэтому у женской сборной России, как я предполагаю, может быть такой план. Перед каждым матчем в группе смотришь, набирается ли у тебя минимальная заявка. Если да, то выходишь на игру. На тренировки лучше не ездить, по олимпийской деревне не гулять, чтобы не подцепить вирус.

А к 11–12 февраля, когда пройдут четвертьфиналы, сборная России обязана быть полностью здоровой и с отрицательными тестами. И вот тут уже биться в трех матчах за успех. Выбьешь Швейцарию в четвертьфинале — это уже место в четверке. Забраться выше вряд ли получится… Однако возможен расклад, который сейчас кажется фантастическим, но он может стать прозой жизни.

Два российских скелетониста пропустят Игры в Пекине

Представьте себе, сборная России получает все четыре технических поражения в группе, не выходя на матчи. В четвертьфинале собирает заявку, но там уже швейцарки вдруг заболели «микротравмами».

На полуфинал мы собираем заявку, но у соперника «микротравмы». На финал, даже не выходя из номера деревни, мы снова подаем заявку, но и этот соперник с «микротравмами».

И что получается? Впервые в истории женская сборная России возьмет золото Олимпиады... хотя и не проведет на турнире ни одной минуты.

Как вам план? Я считаю — блестяще!

Но очень важно теперь, чтобы организаторы не сняли сборную России с Олимпиады. И вроде бы этого не должно произойти. Это же устроители Игр придумали, что в Пекине могут быть сразу два обладателя золотых медалей. Это они устанавливают правила, возводя тесты на ковид в абсолют.

Но если по этим правилам играть с хитрецой, то можно даже взять золото.

Перефразируя поговорку, «хорошо смеется тот, кто болеет последним».

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители