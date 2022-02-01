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1 час назад

Президент ИИХФ рассказал, при каком условии российские хоккеисты будут фаворитами ОИ-2022

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф поделился ожиданиями от выступления российских хоккеистов на Олимпийских играх - 2022. Его слова передает ТАСС.

Президент ИИХФ рассказал, при каком условии российские хоккеисты будут фаворитами ОИ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российская команда готовится к Олимпиаде достаточно серьезно, остановив довольно рано сезон в Континентальной хоккейной лиге. Если российским игрокам удастся избежать случаев заражения коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов", - сказал Тардиф.

Отметим, что россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. В финале Игр в Пхенчхане национальная команда обыграла команду Германии со счетом 4:3 (ОТ).

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом в Instagram российской лыжницы Вероники Степановой, которая рассказала, что доплатила за бизнес-класс при перелете в Пекин для участия в Олимпийских играх — 2022.

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