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2 часа назад

Дубль Орлова помог «Вашингтону» в овертайме матча НХЛ победить «Питтсбург»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Питтсбург Пингвинз».

Дубль Орлова принёс «Вашингтону» победу в овертайме над «Питтсбургом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча, проходившая на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Дублем в составе «Вашингтона» отметился российский защитник Дмитрий Орлов, также забрасывали Ник Дауд и Даниэль Спронг. Российский форвард Евгений Кузнецов отдал результативную передачу, его партнёр по команде Александр Овечкин очков не набирал. Голкипер Илья Самсонов, заменил по ходу первого периода Витека Ванечека и отразил 43 из 45 бросков.

У проигравших дубль оформил Брайан Раст, одну шайбу забросил россиянин Евгений Малкин.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграли «Флориду» в матче НХЛ, Панарин набрал три очка.

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