Дубль Орлова принёс «Вашингтону» победу в овертайме над «Питтсбургом»

Встреча, проходившая на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Дублем в составе «Вашингтона» отметился российский защитник Дмитрий Орлов, также забрасывали Ник Дауд и Даниэль Спронг. Российский форвард Евгений Кузнецов отдал результативную передачу, его партнёр по команде Александр Овечкин очков не набирал. Голкипер Илья Самсонов, заменил по ходу первого периода Витека Ванечека и отразил 43 из 45 бросков.