КХЛ объявила о досрочном завершении чемпионата

Регулярный чемпионат КХЛ досрочно завершен из-за коронавируса и массового отъезда игроков на Олимпиаду. Лига решила, что 16 команд начнут играть в плей-офф по новым правилам с 1 марта.

Фото: ТАСС ТАСС

«Лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне», - заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

По его словам, причин у этого несколько. Одна из них - COVID-19. Существует риск заражения игроков в оставшихся матчах из-за перелетов в разные города.

Морозов также отметил, что множество игроков КХЛ отправились на Олимпиаду в Пекине. Сборные России и Китая, полностью состоят из игроков клубов Лиги. Команды Латвии, Чехии и Финляндии наполовину и более. Представительство Лиги составляет 40% процентов от общего числа хоккеистов Игр.

Лига решила, что 16 команд распределят по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

«Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона», - отметил глава КХЛ.

Новая дата старта плей-офф назначена на 1 марта.

По новым правилам матчи будут проходить через день. В день будет проходить не более четырех матчей (по два в каждой конференции).