«В России люди думают, что я глупый»

"В России люди в основном серьезные, мало кто улыбается. Из-за моей улыбки люди думают, что я глупый, но все наоборот. Неважно, что происходит, неважно, кто вокруг – нужно воздействовать на окружающих своей улыбкой. Мне кажется, когда ты улыбаешься и наслаждаешься своей жизнью, это влияет на людей. Если ты улыбаешься, тебя самого всегда будут окружать улыбки", – сказал Кузнецов.