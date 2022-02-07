Кому выгодно решение КХЛ о досрочном завершении чемпионата

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отменило оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

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Весной 2020 года мы уже переживали хоккейный коллапс: из-за начинавшейся пандемии коронавируса КХЛ остановила плей-офф после первого раунда и раздала медали по итогам «регулярки». Тогда это решение выглядело оправданным: на паузу уходили вообще все спортивные турниры в мире. Правда НХЛ, как и большинство футбольных лиг вернулась летом и все-таки доиграла сезон. Некоторые эксперты и журналисты предлагали подобный сценарий и для КХЛ, но лига решила просто не доигрывать сезон. Досадно, но ладно.

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Просто чуть меньше двух лет, и мы снова остаемся без приличной и очень интересной части сезона.

Теперь КХЛ «волевым» решением отрезала лучший кусок регулярного чемпионата, когда команды изо всех сил сражаются за лучший посев в плей-офф, да и за саму возможность побороться за Кубок Гагарина.

Получается, одним движением пера КХЛ отсекла «Амур», «Автомобилист» и «Торпедо». Впереди у этих клубов было не менее десяти матчей, а отставание от восьмерки составляло от двух до шести очков. Можно быть уверенными, что при нормальном финише кто-то из этой тройки точно прорвался бы в плей-офф. Сейчас нас лишили самой возможности увидеть такую борьбу. Обидно и за минское «Динамо», которое лишилось трети своих домашних матчей сезона и вполне могло бы подняться выше текущего восьмого места.

Еще больше вопросов в распределению мест внутри восьмерок.

Так ЦСКА, балансирующий сейчас на грани четвертого-пятого места (а следовательно, и лишения преимущества своей площадки), после пересчета процента очков поднимется аж на третье место, опередит московское «Динамо» и получит в соперники «Локомотив».

Если бы КХЛ решила доиграть концовку «регулярки», подняться настолько высоко московским армейцам было бы тяжело — они отправили достаточно много игроков в Пекин и не смогли бы провести полноценный сбор во время февральской паузы. При таких раскладах ЦСКА стоило бы думать, как отбиться от наседающей с пятой строчки «Северстали». А теперь они получили в соперники «Локомотив» и у них будет даже некоторое время на подготовку к плей-офф после Олимпиады. Оптимальный расклад!

Явные выгоды от отмены финиша «регулярки» получает и «Спартак» — да, красно-белые просядут на одну строчку в таблице, но сейчас они себе в общем-то не обеспечили даже попадание в плей-офф. При нормальном течении событий «Спартак» мог оказаться и восьмым и девятым, ведь в концовке москвичам предстояло играть исключительно с лидерами. А так — спокойный финиш и комфортная подготовка к матчам на выбывание.

В кулуарах говорят, что именно странный альянс принципиальных соперников из Москвы и пролоббировал остановку «регулярки». Остальные гранды тут явно не при делах — у СКА и так был достаточно комфортный отрыв от второго места, московское «Динамо» после решения КХЛ опустится вниз в таблице, а «Ак Барс» имел теоретические шансы догнать «Трактор» на финише.

Видимо, для того, чтобы состоялся досрочный финиш, без влияния ЦСКА и «Спартака» не обошлось. Хотя это можно только предполагать. В то же время, другие клубы были готовы завершить «регулярку» по спортивному принципу.

Штамм «омикрон» действительно оказался чрезвычайно заразным, но сама болезнь в этом варианте чаще всего протекает легко. В НХЛ проанализировали ситуацию и вообще отказались от тестирования игроков без острых симптомов. В футбол и хоккей продолжают играть по всей Европе. До России тоже дошел тренд на снижение ограничений — карантин при болезни снизили до семи дней, отменили второй ПЦР-тест. Получается, пауза, на которую встает хоккей, вовсе не вынужденная.

КХЛ останавливает сезон второй раз за два года и этим разрушает свой имидж. Подавляющее большинство команд лишились шанса распределить места по спортивному принципу, у болельщиков отобрали массу интересных матчей, спонсоры не получат рекламное время, у хоккеистов забрали премиальные и бонусы, да и саму возможность показать себя на площадке.

А подозрения по поводу истинной причины такого решения появляются как-то сами собой. И это не здоровье игроков.