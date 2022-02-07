«Болезненные воспоминания». Отец Малкина - о выступлении сына на Олимпиадах

«Думаю, это болезненные воспоминания для всех. В сборной всегда хочется показать себя, но это не всегда удается. Мы с супругой были на всех Олимпиадах с участием Жени. Лучшая команда была в Турине, и там они выступили лучше всего — канадцев обыграли. Там был хороший коллектив, и непонятно, почему они так слабо сыграли против финнов. Жене же там еще и матч-штраф дали, за попытку нанести удар. И звено развалилось. В тот день у сборной ничего не получалось», - приводит слова Владимира Малкина Sport24.ru.