«Болезненные воспоминания». Отец Малкина - о выступлении сына на Олимпиадах

Знаменитый форвард не имеет в своей коллекции олимпийских наград.
Владимир Малкин, отец российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказался о выступлении своего сына на Олимпийских играх в составе сборной России.
«Думаю, это болезненные воспоминания для всех. В сборной всегда хочется показать себя, но это не всегда удается. Мы с супругой были на всех Олимпиадах с участием Жени. Лучшая команда была в Турине, и там они выступили лучше всего — канадцев обыграли. Там был хороший коллектив, и непонятно, почему они так слабо сыграли против финнов. Жене же там еще и матч-штраф дали, за попытку нанести удар. И звено развалилось. В тот день у сборной ничего не получалось», - приводит слова Владимира Малкина Sport24.ru.
Отец хоккеиста вспоминает полуфинал Олимпиады 2006 года, когда сборная России проиграла Финляндии в полуфинале (0:4). На следующих зимних Играх в Ванкувере российские хоккеисты с НХЛовцами в составе оступились в четвертьфинале, уступив канадцам (3:7), а через четыре года в Сочи сборная России на той же стадии была вновь слабее команды Финляндии (1:3). На победные для россиян Олимпийских играх в Пхенчхане Малкина, как и других представителей НХЛ, не было.