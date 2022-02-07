В Федерации хоккея Канады сделали заявление по матчу с Россией

«Учитывая ограниченную информацию на то время, наша команда договорилась с командой ОКР отложить начало матча, — сказала Кингсбери. Ее слова в своем Twitter приводит журналист Стивен Эллис. — Задержка была продлена на один час от предполагаемого времени начала матча. Также было оговорено, что все игроки по соображениям безопасности наденут маски на игру.