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Олимпиада-2022
25 минут назад

В Федерации хоккея Канады сделали заявление по матчу с Россией

Директор Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) Джина Кингсбери сделала заявление по ситуации с матчем между женским сборными Канады и России на Олимпиаде.

В Федерации хоккея Канады сделали заявление по матчу с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Учитывая ограниченную информацию на то время, наша команда договорилась с командой ОКР отложить начало матча, — сказала Кингсбери. Ее слова в своем Twitter приводит журналист Стивен Эллис. — Задержка была продлена на один час от предполагаемого времени начала матча. Также было оговорено, что все игроки по соображениям безопасности наденут маски на игру.

К третьему периоду обе команды получили необходимые отрицательные тесты на коронавирус. Командам была предоставлена возможность снять маски на заключительный период, но игроки сборной Канады решили завершить матч в масках».

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