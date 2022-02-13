Овечкин набрал 60-е очко в текущем сезоне НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз». На 7-й минуте второго периода гости ведут со счётом 2:1.

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором голевой передачи на Никласа Бекстрёма, записав на свой счёт 31 результативный пас в текущем сезоне НХЛ. Всего на счету 36-летнего россиянина 60 (29+31) очков за 48 матчей (с учётом текущей встречи).

Также матч с «Оттавой» стал для Овечкина 1245-м за карьеру в лиге. Он превзошёл результат Джейсона Арнотта и Аллана Стэнли и вышел на чистое 95-е место в истории НХЛ. Следующей целью для Овечкина является результат Даниэля Альфредссона (1246).