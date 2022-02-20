«Безобразие, а не Олимпиада»

Вспоминаем, что говорили перед золотым матчем Игр в 2018 году.

Фото: DANIEL KARMANN/GETTY IMAGES DANIEL KARMANN/GETTY IMAGES

Финал Олимпиады – как много эти два слова значат для профессиональных спортсменов! Некоторые из них жертвуют очень многим, чтобы принять участие в борьбе за золото, для кого-то такая возможность выпадает всего один раз в жизни.

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Для семи хоккеистов сборной России предстоящий финал станет уже вторым подряд. Четыре года назад в южнокорейском Пхёнчхане они также играли в решающем матче и смогли добыть победу в настоящем триллере с немцами.

«Могли бы представить себе таких финалистов с НХЛ?»

Однако финал, который стал первым золотым в истории российского хоккея, хотели смотреть далеко не все. К примеру, бывший голкипер Илья Брызгалов, который критично относится к Олимпиаде без игроков НХЛ, накануне решающей встречи сказал следующее:

«Финал Россия — Германия — этим всё сказано на этой хоккейной Олимпиаде. Если бы НХЛ приехала в Корею, вы бы могли представить себе таких финалистов? Нет, конечно. Если убрать российскую сборную, то на Играх каждый мог обыграть каждого, что, в принципе, и происходило. Россия сильнее всех на голову.

Россия не всё-таки, а обязательно выиграет! Для игроков это, несомненно, будет большой победой, звание олимпийских чемпионов с ними останется до конца их жизни. Со временем забудется, были энхаэловцы или нет. В статистику пойдёт, что «Олимпийские атлеты из России» выиграли Олимпиаду в Пхёнчхане, чиновники отчитаются, что они молодцы. Я буду очень рад за ребят! Но если смотреть с профессиональной точки зрения, то это безобразие, а не турнир».

«Нет НХЛ? Да какая разница, я ведь вернусь домой с медалью!»

Но для немцев это не имело никакого значения. Они пробились в исторический финал, и радости от этого события в стане сборной Германии не было предела: «Мне всё равно, что люди говорят, что Олимпиада — слабый турнир без игроков НХЛ. В будущем, я надеюсь, что энхаэловцы будут приезжать на Игры. Считаю, что на Олимпиаде должны выступать все сильнейшие. Но сейчас меня не волнуют эти разговоры, у нас медаль, это самое главное», — говорил главный тренер немцев Марко Штурм.

«Мы просто счастливы сейчас, это непередаваемые ощущения, — признавался защитник Кристиан Эрхофф. — На протяжении двух последних лет у нас сохранялся нынешний состав команды, мы прошли через квалификацию в Риге. От матча к матчу мы прибавляли и смогли добиться результата, чем горды. Это потрясающий момент для немецкого хоккея.

Дома сейчас все безумно рады, матч транслировали по национальному телевидению. Это действительно наше «Чудо на льду». Мы гарантировали себе медали. Я просто горжусь быть частью этой команды. Марко привил нашей группе хоккеистов отличную систему игры, все прибавляли ото дня ко дню.

Что скажу хейтерам и критикам, которые называют этот олимпийский хоккей ненастоящим? Да какая разница! Я ведь вернусь домой с медалью!»

«Нет тут ничего смешного»

В сборной России готовились к финалу с максимальной серьёзностью: «Немцы в финале — это прикол? Нет тут ничего смешного. Есть команда, которая за счёт своих сильных сторон обыграла Канаду и Швецию. Серьёзный соперник, мы настраиваемся, есть тактические наработки. Вряд ли кто-то из нас радовался или смеялся. Мы работаем в обычном режиме», — говорил защитник Богдан Киселевич.

«Хорошая и организованная команда. По игре они выглядели достойно, заслужили победу. Показывали хороший хоккей. Они уже и в том году на чемпионате мира хорошо выступали. Организованная, здорово двигается. Задача у нас у всех одна – играть на команду, на победу. У нас в штабе много ребят, которые занимаются разбором соперника. Нам расскажут, как играть с соперником», — рассуждал о сборной Германии форвард Сергей Андронов.

«У сборной России будут трудности»

Некоторые эксперты предрекали нашей команде трудности, даже несмотря на статус соперника. К примеру, олимпийский чемпион Александр Пашков говорил следующее: «Думаю, Германия в сравнении с Канадой — более серьёзный соперник. Все предыдущие встречи, за исключением матча с США, сборная России проводила с соперниками, которые в значительной степени составлены из игроков КХЛ или хоккеистов, находившихся под её влиянием. Это были привычные соперники, и наша команда достаточно уверенно прошла весь путь до финала.

Но сборная Германии не команда КХЛ. Это цементированный коллектив сборной страны. Стиль игры у немцев уже много лет находится под влиянием канадцев. Много канадских тренеров там работали и работают. Часть игроков пробовала себя в НХЛ. Так что у них копия североамериканского хоккея. Напомню, эта команда собрана не за день и не за два. Видимо, у них был определённый период, в течение которого они готовились к Олимпийским играм. Состав был известен тренерам, они им занимались. Поэтому, думаю, у нас будут трудности».

А вот двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, наоборот, ожидал лёгкой жизни: «Немцы ничего нам не противопоставят. Судя по тому, как наши играют, маловероятно, что немцы смогут преподнести ещё один сюрприз. Можно говорить, что путь к золоту будет для наших лёгким, но так сложились обстоятельства».

Как сложились обстоятельства на самом деле, многие помнят до сих пор. Германия едва не отобрала у нас золото, доставив огромные проблемы подопечным Олега Знарка. Завтра российская команда, возглавляемая уже Алексеем Жамновым, пойдёт за второй олимпийской наградой высшей пробы подряд. И этот матч обещает нам ещё больше трудностей.