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1 час назад

Александр Овечкин установил уникальный рекорд в НХЛ

Спорт-Экспрессиещё 2

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ, сообщает NBC Sports.

Александр Овечкин установил уникальный рекорд в НХЛ
Фото: TwitterTwitter

36-летний россиянин стал первым в истории лиги хоккеистом, который в 16 сезонах забрасывал не менее 30 шайб за один клуб. Овечкин всю свою карьеру в США выступает за «Кэпиталз».

На прошлой неделе он оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» и достиг отметки в 31 гол в этом сезоне. Таким образом, он в 16 из 17 своих сезонов в НХЛ забрасывает не менее 30 шайб.

Только в прошлом сезоне ему не удалось записать на свой счет 30 голов, так как чемпионат был сокращен до 56 матчей из-за пандемии коронавируса. Тогда Овечкин забросил 24 шайбы в 45 играх.

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