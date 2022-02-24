Александр Овечкин установил уникальный рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ, сообщает NBC Sports.

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36-летний россиянин стал первым в истории лиги хоккеистом, который в 16 сезонах забрасывал не менее 30 шайб за один клуб. Овечкин всю свою карьеру в США выступает за «Кэпиталз».

На прошлой неделе он оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» и достиг отметки в 31 гол в этом сезоне. Таким образом, он в 16 из 17 своих сезонов в НХЛ забрасывает не менее 30 шайб.