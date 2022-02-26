Овечкин обошёл Фёдорова по матчам в НХЛ среди россиян

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1249-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он обошёл Сергея Фёдорова по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь он вышел на единоличное третье место.