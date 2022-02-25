«Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. «Йокерит» выступает у нас с сезона 2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами Лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.