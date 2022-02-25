«Вашингтон» не допустил Овечкина до общения с журналистами

«Мы ожидаем, что Алекс Овечкин будет доступен для СМИ в ближайшие дни. Был сделан запрос по его комментарию прошлым вечером, но «Кэпиталз» хотели сосредоточиться на матче с «Нью-Йорком». Овечкин хочет получить ещё немного времени, прежде чем говорить о конфликте России и Украины. Жена Овечкина, дети, мама и папа находятся в России», — говорится в сообщении.