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1 час назад

Стало известно об угрозах в адрес российских игроков НХЛ в США

Lenta.ruиещё 2

Агент российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Мильштейн заявил, что его клиенты сталкиваются с притеснением и дискриминацией из-за ситуации между Россией и Украиной. Его слова приводит ESPN.

Стало известно об угрозах в адрес российских игроков НХЛ
Фото: ReutersReuters

«Люди нападают не на тех. Мне постоянно звонят игроки и их родители. Они очень обеспокоены по поводу своего будущего и безопасности», — рассказал Мильштейн.

Он добавил, что российским хоккеистам угрожают на улицах и желают им смерти. Агент подчеркнул, что игроки платят миллионы долларов налогов в США и Канаде, а также занимаются благотворительной деятельностью, поэтому американцам пора прекратить эту травлю.

28 февраля руководство НХЛ огласило санкционные меры в отношении России. Организация приостановила сотрудничество с партнерами из России и отказалась от проведения каких-либо соревнований под своей эгидой на территории страны.

В нынешнем сезоне контракты с клубами НХЛ имеют 43 российских игрока. Мильштейн представляет интересы игроков «Тампы» Андрея Василевского и Никиты Кучерова, а также других россиян.

Хоккей,Дэн Мильштейн,Никита Кучеров,Андрей Василевский,
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