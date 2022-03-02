Стало известно об угрозах в адрес российских игроков НХЛ

Агент российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Мильштейн заявил, что его клиенты сталкиваются с притеснением и дискриминацией из-за ситуации между Россией и Украиной. Его слова приводит ESPN.

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«Люди нападают не на тех. Мне постоянно звонят игроки и их родители. Они очень обеспокоены по поводу своего будущего и безопасности», — рассказал Мильштейн.

Он добавил, что российским хоккеистам угрожают на улицах и желают им смерти. Агент подчеркнул, что игроки платят миллионы долларов налогов в США и Канаде, а также занимаются благотворительной деятельностью, поэтому американцам пора прекратить эту травлю.

28 февраля руководство НХЛ огласило санкционные меры в отношении России. Организация приостановила сотрудничество с партнерами из России и отказалась от проведения каких-либо соревнований под своей эгидой на территории страны.