ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА дома со счетом 4:3 обыграл в овертайме ярославский "Локомотив" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

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ЦСКА повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится 3 марта в Москве. Серии проходят до четырех побед.

Команды встречались в плей-офф КХЛ дважды. В 2017 году победу во втором раунде со счетом 4-2 одержал "Локомотив", в 2021 году армейцы по итогам серии второго раунда победили со счетом 4-3.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, "Локомотив" стал шестым. 16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества.