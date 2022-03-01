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2 часа назад

ЦСКА в овертайме обыграл "Локомотив" в первом матче серии плей-офф КХЛ

ТАССиещё 7

Московский ЦСКА дома со счетом 4:3 обыграл в овертайме ярославский "Локомотив" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (3-я минута), Антон Слепышев (39), Константин Окулов (57) и Максим Соркин (64). У гостей отличились Георгий Иванов (21), Максим Шалунов (39) и Алексей Марченко (52).

ЦСКА повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится 3 марта в Москве. Серии проходят до четырех побед.

Команды встречались в плей-офф КХЛ дважды. В 2017 году победу во втором раунде со счетом 4-2 одержал "Локомотив", в 2021 году армейцы по итогам серии второго раунда победили со счетом 4-3.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, "Локомотив" стал шестым. 16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2018/19, трижды команда становилась финалистом турнира (2015/2016, 2017/2018, 2020/2021). "Локомотив" выходил в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, тогда ярославская команда со счетом 3-4 уступила казанскому "Ак Барсу".

Хоккей,Максим Соркин,Михаил Григоренко,Антон Слепышев,Максим Шалунов,Константин Окулов,Алексей Марченко,Георгий Иванов,
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