Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 91.75EUR 102.91
Войти в почту
6 часов назад

Голы Кучерова и Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

ТАССиещё 9

"Тампа" со счетом 5:2 обыграла "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» выиграть у «Оттавы»
Фото: ReutersReuters

В составе "Тампы" шайбы забросили Никита Кучеров (8-я минута), Брэйден Пойнт (15), Стивен Стэмкос (26), Кори Перри (37), Михаил Сергачев (50). У "Оттавы" отличились Тайлер Эннис (2), Зак Сэнфорд (4).

Кучеров также сделал результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 26 очков (10 шайб + 16 передач). Сергачев набрал 27 очков (3+24) за 48 игр. Выступающие за "Оттаву" защитники Артем Зуб и Никита Зайцев результативными действиями не отметились. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска.

"Тампа" набрала 76 очков в 52 играх и поднялась на первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, "Оттава" идет шестой с 43 очками в 52 встречах.

В следующем матче "Тампа" примет "Питтсбург", "Оттава" в гостях встретится с "Флоридой". Обе игры пройдут 4 марта.

Хоккей,Артем Зуб,Михаил Сергачев,Тайлер Эннис,Стивен Стэмкос,Никита Зайцев,Никита Кучеров,Андрей Василевский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители