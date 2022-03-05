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1 час назад

«Ситуация тяжёлая»: «Вашингтон» усилил охрану Овечкину

News.ruNews.ru

«Вашингтон Кэпиталз» усиливает охрану российскому форварду Александру Овечкину, заявил генеральный менеджер хоккейного клуба Брайан Маклеллан. По его словам, такая мера вызвана усложнившейся ситуацией в мире по отношению к России, сообщает NBC Sports.

«Ситуация тяжелая»: «Вашингтон» усилил охрану Овечкину
Фото: Ed Clemente/ZUMAPRESS.com/Global Look PressEd Clemente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Люди порой выходят из себя. Семьям игроков тяжело здесь и тяжело дома. Ситуация сложная, — сказал спортивный менеджер.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» рассказал о непростом положении в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российских хоккеистов, включая Александра Овечкина. Функционер отметил, что на россиян оказывается давление со всех сторон, но в команде их стараются поддержать.

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Полтора года назад Овечкин описал Путина как сильного, умного и авторитетного человека и лучшего президента. Хоккеист является основателем движения Putin Team, куда входят известные спортсмены, публично поддерживающие президента РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Хоккей,Брайан Маклеллан,Александр Овечкин,Владимир Путин,
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