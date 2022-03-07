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1 час назад

Овечкин рассказал о цели в НХЛ

Елена Прошина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что планирует занять первое место среди всех игроков из Европы, которые когда-либо выступали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт лиги.

Овечкин рассказал о цели в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это будет здорово. Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число», - заявил Овечкин.

Отмечается, что хоккеист играет за свой клуб с 2004 года, после того, как его выбрали под первым номером на драфте.

Талантливый хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, участвовал в 1248 матчах регулярного чемпионата лиги. В них он совершил 764 результативных броска, что ставит его на данный момент на четвертое место в истории НХЛ.

В текущем сезоне он также на четвертом месте среди лучших снайперов регулярного чемпионата лиги. Александр забросил 34 шайбы в 55 матчах.

Хоккей,Александр Овечкин,
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