Гол Михеева помог «Торонто» одолеть «Коламбус»

Также одну из шайб за «Торонто» забросил российский нападающий Илья Михеев. Для россиянина этот гол стал десятым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 5 результативных передач в 27 играх сезона. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Михеев принял участие в 120 матчах, в которых забил 25 голов и сделал 30 результативных передач.