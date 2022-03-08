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2 часа назад

Гол Михеева помог «Торонто» одолеть «Коламбус»

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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».

Гол Михеева помог «Торонто» одолеть «Коламбус»
Фото: ТАССТАСС

Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:4.

За хозяев забивали Шон Курали, Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович и Патрик Лайне. У гостей же заброшенными шайбами отметились Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс, Александр Керфут и Майкл Бантинг.

Также одну из шайб за «Торонто» забросил российский нападающий Илья Михеев. Для россиянина этот гол стал десятым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 5 результативных передач в 27 играх сезона. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Михеев принял участие в 120 матчах, в которых забил 25 голов и сделал 30 результативных передач.

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