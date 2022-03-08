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1 час назад

Из Украины эвакуировали российских хоккеистов

Lenta.ruLenta.ru

Из Украины эвакуировали российских, белорусских и казахстанских хоккеистов, игравших в украинском клубе «Днепр». Об этом сообщает ТАСС.

Из Украины эвакуировали российских хоккеистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас спортсмены находятся в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев отметил, что эвакуация была бы невозможна без поддержки Черноморского флота. Сейчас хоккеисты размещены в гостинице.

«Переночуют, определятся с планами, поможем билеты купить. Захотят побыть в Севастополе несколько дней — побудут. Это тоже хорошо», — сказал он.

Всего вывезены 24 человека, в том числе три ребенка.

6 марта межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, созданный на базе Национального центра управления обороной РФ, сообщил о срыве второй попытки эвакуации мирного населения из Мариуполя. Отмечалось, что маршруты были детально проработаны и согласованы с украинской стороной, Россия выполнила все условия по созданию гуманитарного коридора. Однако Киев дезинформировал людей о переносе режима тишины и продолжал обстреливать позиции российских вооруженных сил, утверждает штаб.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент страны Владимир Путин.

Хоккей,Михаил Развожаев,Владимир Путин,НЦУО РФ,
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