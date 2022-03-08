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1 час назад

НХЛ перестает сотрудничать с КХЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 6

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перестает сотрудничать с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщает американский источник Daily Faceoff.

НХЛ перестает сотрудничать с КХЛ
Фото: Scott Taetsch/Getty ImagesScott Taetsch/Getty Images

В понедельник, 7 марта НХЛ официально уведомила КХЛ о том, что лига приостанавливает действие своего Меморандума о взаимопонимании, разорвав связь между двумя лигами из-за ситуации на Украине.

«У нас будет лишь ограниченная контрактная информация об игроках, которые в настоящее время или в последний раз играли в КХЛ», — сообщает в меморандуме заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли.

Игроки из КХЛ по прежнему смогут переходить в американскую лигу, однако этот процесс будет усложнен дополнительной документацией. Теперь игроки желающие перейти из российской лиги в НХЛ должны будут предоставить «независимые письменные доказательства, подтверждающие, что игрок полностью свободен от любых и всех потенциально конфликтующих контрактных обязательств в КХЛ на 2022-2023 годы и далее».

На контракты с действующими российскими хоккеистами НХЛ меморандум не повлияет.

Ранее стало известно, что «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал победу над «Коламбус блю Джекетс» со счетом 5:4.

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