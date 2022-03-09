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1 час назад

Овечкин забросил 765-ю шайбу за карьеру в НХЛ, отличившись в игре с «Калгари»

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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Завершился 2-й период, счёт равный – 2:2.

Овечкин забросил 765-ю шайбу за карьеру в НХЛ
Фото: ТАССТАСС

В середине 2-го периода отличиться удалось 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину, для которого эта шайба стала 765-й за карьеру в НХЛ. Ему ассистировал его соотечественник Евгений Кузнецов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Александр набирает 69-е (35+34) очко в 56-м матче в текущем сезоне. При этом он сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, всего до одной шайбы. На счету россиянина теперь 765 заброшенных шайб, а у чешского нападающего 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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