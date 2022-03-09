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55 минут назад

Овечкин попал в топ-3 лучших снайперов в истории НХЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 13

Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Об этом сообщает телеканал «360».

Овечкин попал в топ-3 лучших снайперов в истории НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этого результата удалось добиться по итогам встречи команд «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз» в Канаде. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отличился в середине второго периода, эта шайба стала для него 765-й за карьеру в НХЛ. К концу встречи 36-летний Овечкин оформил дубль в пустые ворота «Калгари».

Теперь на счету Александра Овечкина 766 заброшенных шайб. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром. Они разделили третье место в списке лучших снайперов лиги. Первое и второе места занимают канадские хоккеисты: лидер — Уэйн Гретцки (894 шайбы), следом за ним — Горди Хоу (801).

Овечкин в текущем сезоне набрал 70 (36+34) очков в 56 матчах.

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