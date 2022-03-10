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1 час назад

Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в пятом матче плей-офф КХЛ

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Московское «Динамо» нанесло поражение череповецкой «Северстали» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в пятом матче плей-офф КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игра, которая прошла в столице, завершилась со счётом 5:2 в пользу бело-голубых.

Шайбы в составе «Динамо» забросили Оскар Линдберг (21-я минута), Антон Ведин (23-я), Вячеслав Войнов (25-я), Станислав Галиев (36-я минута), Эрик О'Делл (52-я). У «Северстали» отличились Робин Пресс (27-я минута), Йоонас Няттинен (31-я).

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 3:2 в пользу московской команды.

Шестой матч серии пройдёт в Череповце 12 марта.

Ранее «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ.

Хоккей,Йоонас Няттинен,Оскар Линдберг,Станислав Галиев,Эрик О'делл,Вячеслав Войнов,ХК Северсталь,Салават Юлаев,Динамо,
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