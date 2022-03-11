Шайба Капризова помогла "Миннесоте" победить "Детройт"

"Миннесота Уайлд" обыграла "Детройт Ред Уингс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хоккеисты "Уайлд" добились победы в серии буллитов. За "Миннесоту" заброшенными шайбами отметились Мэтт Болди (дубль), Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло и российский нападающий Кирилл Капризов .

В составе "Детройта" забили Якуб Врана (дубль) и Лукас Рэймонд (дубль) и Джордана Истерли. Победный буллит реализовал Кевин Фиала. Таким образом, "Миннесота" после 26 матчей располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в своем активе 71 очко. "Детройт" занимает 10-е место на Востоке, набрав за 58 игр 55 очков.