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1 час назад

Шайба Капризова помогла "Миннесоте" победить "Детройт"

Газета.RuГазета.Ru

"Миннесота Уайлд" обыграла "Детройт Ред Уингс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хоккеисты "Уайлд" добились победы в серии буллитов. За "Миннесоту" заброшенными шайбами отметились Мэтт Болди (дубль), Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло и российский нападающий Кирилл Капризов.

Шайба Капризова помогла "Миннесоте" победить "Детройт"
Фото: ReutersReuters

В составе "Детройта" забили Якуб Врана (дубль) и Лукас Рэймонд (дубль) и Джордана Истерли. Победный буллит реализовал Кевин Фиала. Таким образом, "Миннесота" после 26 матчей располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в своем активе 71 очко. "Детройт" занимает 10-е место на Востоке, набрав за 58 игр 55 очков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с давлением, которое оказывается на Александра Овечкина, выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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