Болельщик вывесил российский флаг на матче НХЛ

На матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс» болельщик вывесил российский флаг.
За «Вашингтон» в этом матче играют россияне: Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. В составе «Кэнакас» на лед вышел Василий Подколзин. Голкипер «столичных» Илья Самсонов начал игру на скамейке запасных.
После двух периодов «Вашингтон» ведет со счетом 2:0. Дублем отметился Евгений Кузнецов.
Ранее российский форвард Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом в списке в списке лучших бомбардиров турнира всех времен.
На счету Овечкина 1391 (766+625) очко в 1255 матчах. Вместе с Халлом они делят 23-24 место в списке бомбардиров. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, который набрал за карьеру 2857 очков.
Овечкин за карьеру забил 766 голов и догнал чеха Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ, разделив с ним третью строчку. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 894 гола. На второй позиции — Горди Хоу (801).