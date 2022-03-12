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1 час назад

Болельщик вывесил флаг России на матч НХЛ между "Вашингтоном" и "Ванкувером"

Газета.RuГазета.Ruиещё 6

На матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс» болельщик вывесил российский флаг.

Болельщик вывесил российский флаг на матче НХЛ
Фото: Geoff Burke/USA TODAY Sports/ReutersGeoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

За «Вашингтон» в этом матче играют россияне: Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. В составе «Кэнакас» на лед вышел Василий Подколзин. Голкипер «столичных» Илья Самсонов начал игру на скамейке запасных.

После двух периодов «Вашингтон» ведет со счетом 2:0. Дублем отметился Евгений Кузнецов.

«Ситуация тяжелая»: «Вашингтон» усилил охрану Овечкину

Ранее российский форвард Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом в списке в списке лучших бомбардиров турнира всех времен.

На счету Овечкина 1391 (766+625) очко в 1255 матчах. Вместе с Халлом они делят 23-24 место в списке бомбардиров. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, который набрал за карьеру 2857 очков.

Овечкин за карьеру забил 766 голов и догнал чеха Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ, разделив с ним третью строчку. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 894 гола. На второй позиции — Горди Хоу (801).

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Хоккей,Василий Подколзин,Бретт Халл,Илья Самсонов,Уэйн Гретцки,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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