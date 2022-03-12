Болельщик вывесил российский флаг на матче НХЛ

На матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс» болельщик вывесил российский флаг.

Фото: Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

После двух периодов «Вашингтон» ведет со счетом 2:0. Дублем отметился Евгений Кузнецов.

Ранее российский форвард Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом в списке в списке лучших бомбардиров турнира всех времен.

На счету Овечкина 1391 (766+625) очко в 1255 матчах. Вместе с Халлом они делят 23-24 место в списке бомбардиров. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, который набрал за карьеру 2857 очков.

Овечкин за карьеру забил 766 голов и догнал чеха Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ, разделив с ним третью строчку. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 894 гола. На второй позиции — Горди Хоу (801).