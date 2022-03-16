Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ

Lenta.ruLenta.ruиещё 20

Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 767-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в среду, 16 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеист вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Россиянин обошел по этому показателю чеха Яромира Ягра, который поразил ворота соперника 766 раз. Таким образом, Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Вашингтона». Победитель встречи определился в серии буллитов.

8 марта Овечкин рассказал о цели в НХЛ. Он заявил, что стремится стать лучшим снайпером в истории регулярного чемпионата. Россиянин также отметил, что это событие станет большой вехой.

Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является канадский нападающий Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители