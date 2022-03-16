Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 767-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в среду, 16 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеист вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Россиянин обошел по этому показателю чеха Яромира Ягра, который поразил ворота соперника 766 раз. Таким образом, Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Вашингтона». Победитель встречи определился в серии буллитов.

8 марта Овечкин рассказал о цели в НХЛ. Он заявил, что стремится стать лучшим снайпером в истории регулярного чемпионата. Россиянин также отметил, что это событие станет большой вехой.