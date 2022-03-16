Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
51 минуту назад

Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Питтсбург»

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 1

В «Нэшвилле» на стадионе «Бриджстоун-Арена» местная команда принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Питтсбург»
Фото: ReutersReuters

В составе «Нэшвилл Предаторз» отличились Маттиас Экхольм, Таннер Жанно, Ээли Толванен и россиянин Яков Тренин. За гостей единственную шайбу забил Джейк Гюнцель. Для Тренина эта шайба стала 14 в текущем сезоне, всего россиянин набрал 19(14+5) очков в 58 играх. «Предаторз» идут на четвёртом месте в Западной конференции с 74 очками. «Пингвинз» занимают 6 строчку в Восточной конференции с 61 баллом.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» на «Канада Лайф-центр» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу одержал «Виннипег» со счётом 7:3.

У хозяев голы забили Блейк Уилер, Кайл Коннор, Николай Элерс, Логан Стэнли, Марк Шайфли, Джош Морриси и Адам Лаури. За «Голден Найтс» отметились заброшенными шайбами Николя Руа, Алекс Пьтеранджело и Майкл Амадио. Для «Вегаса» это поражение стало пятое кряду, команда занимает восьмое место в Западной конференции с 68 очками. Хозяева располагаются в той же конференции на 10 позиции с 66 очками.

Последние новости
Хоккей,Джейк Гюнцель,Николя Руа,Яков Тренин,Ээли Толванен,Николай Элерс,Кайл Коннор,Маттиас Экхольм,Марк Шайфли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители