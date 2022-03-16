Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Питтсбург»

В «Нэшвилле» на стадионе «Бриджстоун-Арена» местная команда принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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В составе «Нэшвилл Предаторз» отличились Маттиас Экхольм, Таннер Жанно, Ээли Толванен и россиянин Яков Тренин. За гостей единственную шайбу забил Джейк Гюнцель. Для Тренина эта шайба стала 14 в текущем сезоне, всего россиянин набрал 19(14+5) очков в 58 играх. «Предаторз» идут на четвёртом месте в Западной конференции с 74 очками. «Пингвинз» занимают 6 строчку в Восточной конференции с 61 баллом.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» на «Канада Лайф-центр» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу одержал «Виннипег» со счётом 7:3.

У хозяев голы забили Блейк Уилер, Кайл Коннор, Николай Элерс, Логан Стэнли, Марк Шайфли, Джош Морриси и Адам Лаури. За «Голден Найтс» отметились заброшенными шайбами Николя Руа, Алекс Пьтеранджело и Майкл Амадио. Для «Вегаса» это поражение стало пятое кряду, команда занимает восьмое место в Западной конференции с 68 очками. Хозяева располагаются в той же конференции на 10 позиции с 66 очками.