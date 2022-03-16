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30 минут назад

Ничушкин - первая звезда матча с "Лос-Анджелесом"

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш» (0:3).

Ничушкин признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом»
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Российский форвард отметился на льду двумя результативными действиями: заброшенной шайбой и голевой передачей.

Таким образом, Ничушкин набрал свое 31-е очко в сезоне (15 голов + 16 передач).

Второй звездой был признан еще один форвард «Колорадо» Микко Рантанен, который отметился голом и результативной передачей. Третья звезда — канадский вратарь «Эвеланш» Дарси Кемпер, отразивший все 23 броска.

«Колорадо» занимает первую строчку в таблице Западной конференции с 91 очком в 61 матче. «Лос-Анджелес» находится на пятой строчке с 74 очками в 62 играх.

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