Ничушкин признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш» (0:3).
Российский форвард отметился на льду двумя результативными действиями: заброшенной шайбой и голевой передачей.
Таким образом, Ничушкин набрал свое 31-е очко в сезоне (15 голов + 16 передач).
Второй звездой был признан еще один форвард «Колорадо» Микко Рантанен, который отметился голом и результативной передачей. Третья звезда — канадский вратарь «Эвеланш» Дарси Кемпер, отразивший все 23 броска.
«Колорадо» занимает первую строчку в таблице Западной конференции с 91 очком в 61 матче. «Лос-Анджелес» находится на пятой строчке с 74 очками в 62 играх.