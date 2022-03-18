Овечкин вышел на 4-е место в списке снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче своей команды против «Коламбус Джэкетс». Она стала для 36-летнего россиянина 38-й в этом розыгрыше Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, в списке снайперов лиги он сравнялся с Кайлом Коннором из «Виннипега» и делит с ним четвертую строчку.

Фото: Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

Лидирует в списке снайперов Мэттьюс Остон из «Торонто». В его активе 45 заброшенных шайб. Ближайшие преследователи – Крис Крайдер и Леон Драйзайтль. У них по 40 голов.

Стоит отметить, что в матче против «Коламбуса» Овечкин оформил еще одну голевую передачу. Таким образом, у 36-летнего нападающего стало 74 балла по системе гол + пас.

Всего за свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 768 шайб. 16 марта он обогнал идущего третьим в списке лучших бомбардиров в истории лиги чеха Яромира Ягра (766 шайб).

Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, который является лучшим снайпером в истории лиги. На его счету 894 заброшенные шайбы. На второй позиции — Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин побил рекорд Бретта Халла по количеству набранных очков в НХЛ.