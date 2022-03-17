Капризов внес большой вклад в победу над "Бостоном"

На стадионе "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Миннесота Уайлд" принимала на своем льду "Бостон Брюинз".

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

Встреча завершилась со светом 4:2 в пользу хозяев. Российский форвард Кирилл Капризов забросил две шайбы в ворота "Бостона" в первом периоде и был признан первой звездой матча. Канадский защитник Джаред Сперджен, оформивший две голевые передачи, стал второй звездой матча. Замкнул тройку лучших автор победной шайбы американец Джордан Гринуэй.

Защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился. "Миннесота" располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в своем активе 74 очка. "Бостон" занимает седьмую строчку на Востоке.

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