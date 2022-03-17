Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Россиянин отметился дублем в домашнем матче против "Бостона" (4:2). Капризов забросил 32 шайбы в нынешнем сезоне. Также форвард "Миннесоты" сделал 43 результативные передачи в 58 матчах.
Второй звездой дня стал американский нападающий "Виннипега" Джек Рослович. В гостевом матче против "Оттавы" (4:1) игрок отметился двумя заброшенными шайбами.
Третьей звездой дня был признан нападающий "Тампы" Стивен Стэмкос, который отметился тремя голевыми передачами в гостевом матче против "Сиэтла" (4:1).