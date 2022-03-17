Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Россиянин отметился дублем в домашнем матче против "Бостона" (4:2). Капризов забросил 32 шайбы в нынешнем сезоне. Также форвард "Миннесоты" сделал 43 результативные передачи в 58 матчах.

Второй звездой дня стал американский нападающий "Виннипега" Джек Рослович. В гостевом матче против "Оттавы" (4:1) игрок отметился двумя заброшенными шайбами.