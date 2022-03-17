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1 час назад

Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

ТАССТАССиещё 1

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капризова признали первой звездой дня в НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Россиянин отметился дублем в домашнем матче против "Бостона" (4:2). Капризов забросил 32 шайбы в нынешнем сезоне. Также форвард "Миннесоты" сделал 43 результативные передачи в 58 матчах.

Второй звездой дня стал американский нападающий "Виннипега" Джек Рослович. В гостевом матче против "Оттавы" (4:1) игрок отметился двумя заброшенными шайбами.

Третьей звездой дня был признан нападающий "Тампы" Стивен Стэмкос, который отметился тремя голевыми передачами в гостевом матче против "Сиэтла" (4:1).

Хоккей,Джек Рослович,Стивен Стэмкос,Кирилл Капризов,
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